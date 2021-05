Wekdienst 1/5: Proefvakantie Gran Canaria • VS trekt troepen terug uit Afghanistan

Wat heb je gemist?

Veel nieuws over India: bij een brand in een ziekenhuis in het westen van het Zuid-Aziatische land zijn zeker vijftien coronapatiënten om het leven gekomen. De autoriteiten vrezen dat het dodental nog verder oploopt. Het is niet de eerste brand op een corona-afdeling in een Indiaas ziekenhuis: ruim een week geleden kwamen dertien patiënten om bij een brand op een IC-afdeling in de buurt van Mumbai.

In India wordt het ene na het andere besmettingsrecord gebroken, met in de afgelopen 24 uur meer dan 380.000 geregistreerde besmettingen en bijna 3500 sterfgevallen. Vannacht heeft de Amerikaanse president Biden aangekondigd dat de VS een inreisverbod instellen voor reizigers uit India. Meerdere Europese landen deden dat eerder al. Ook de Australische regering komt met strenge maatregelen: iedereen die na een bezoek uit India Australië probeert in te reizen, riskeert vanaf maandag een hoge boete en een gevangenisstraf.