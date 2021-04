Zondag noodverordening op Leidseplein vanwege kampioenswedstrijd Ajax

Komende zondag geldt er voor de omgeving van het Leidseplein in Amsterdam een noodverordening vanwege de kampioenswedstrijd van Ajax. De politie krijgt met de noodverordening de mogelijkheid mensen preventief te fouilleren, bijvoorbeeld op wapens, drank en vuurwerk. Op en bij het Leidseplein mogen mensen geen alcohol bij zich hebben.

Hoogstwaarschijnlijk wordt Ajax zondag kampioen. De Amsterdammers spelen om 14.30 uur tegen FC Emmen en hebben nog één punt nodig voor de titel.

De Amsterdamse politie houdt er sterk rekening mee dat supporters de straat op gaan om de overwinning te vieren en "mogelijk uit zijn op het verstoren van de openbare orde".

Geen publiek en terrassen dicht

Het was al bekend dat er vanwege corona geen publiek welkom is bij de wedstrijd. Een kampioenschap moet in het stadion worden gevierd, zonder publiek. "De gemeente Amsterdam treft voorbereidingen om Ajax mogelijk komende week op gepaste wijze te feliciteren. Dat zal helaas niet vergelijkbaar zijn met de huldigingen in voorgaande jaren waar ook massaal publiek bij aanwezig was", laat de gemeente weten.

Gisteren werd duidelijk dat de terrassen op het Leidseplein zondag gesloten blijven. "Supporters mogen wel rustig feestvieren, maar ondernemers willen geen risico nemen wat betreft hun meubilair", zei een woordvoerder van een horecabelangenvereniging gisteren.

Vandaag besloten ook horecazaken in de buurt van de Arena om zondag niet open te gaan.