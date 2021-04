14-jarige verdacht van brandstichting bij skibaan Uden

Een 14-jarige jongen uit het Brabantse Uden heeft zich afgelopen week bij de politie gemeld voor de brand bij skibaan De Schans in zijn woonplaats. Volgens de politie meldde de jongen zichzelf met een ouder en is hij verhoord. Hij wordt verdacht van brandstichting.

De brand bij de ski- en snowboardclub brak twee weken geleden rond 16.30 uur uit. Bij de brand zijn kunststofmatten, kunstgras en folie in vlammen opgegaan. Daarbij raakten de midden- en rechterbaan zwaar beschadigd. De club was niet in gebruik op het moment dat de brand uitbrak.

De schade werd door de vereniging geschat op ruim twee ton. De skibaan zette daarom een actie op, meldt Omroep Brabant. Het geld dat op deze manier wordt verzameld, steekt de club in het herstel van de schade.