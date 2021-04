Bij verstek veroordeelde crimineel van Nationale Opsporingslijst opgepakt in België

Een 26-jarige man die op de Nationale Opsporingslijst stond, is gisteravond gearresteerd in het Belgische Anderlecht. Youseff Ben H. is dit jaar bij verstek veroordeeld tot een celstraf van 14 jaar voor een dodelijke schietpartij in Almere in december 2019.

Daarbij kwam een man van 35 uit Utrecht om het leven. Hij had met vier anderen afgesproken in een woning om drugs te verkopen. Vrijwel direct na binnenkomst werd er gevochten en geschoten. H. en Yousen El M. gingen er daarna vandoor met een rugzak vol cocaïne. Later werden ze veroordeeld voor gekwalificeerde doodslag.

H. was sinds de schietpartij spoorloos. De politie vroeg onder meer via Opsporing Verzocht tips over zijn verblijfplaats. Door nieuwe informatie werd hij gisteren opgespoord en aangehouden door een Belgisch arrestatieteam. Volgens de politie verzette hij zich hevig bij zijn aanhouding. Nederland heeft België om uitlevering gevraagd.