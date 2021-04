Omgekomen bemanning onderzeeër herdacht, Indonesië gaat wrak bergen

In Indonesië zijn de omgekomen bemanningsleden herdacht van de verongelukte onderzeeër, waarvan het wrak zondag werd gevonden. Nabestaanden en collega's strooiden bloemen op het water, bij een ceremonie op de plek waar het vaartuig vorige week verdween.

De Indonesische autoriteiten hebben bekendgemaakt dat ze het wrak van de onderzeeboot willen bergen. Ze denken dat de 53 overleden bemanningsleden nog in de onderzeeër zitten.

Het is nog niet bekend wanneer de bergingsoperatie begint. Indonesië krijgt in ieder geval hulp van een Chinees marineschip dat objecten tot 1000 meter diepte uit zee kan tillen. De onderzeeër ligt op ongeveer 800 meter diepte in de Balizee, enkele tientallen kilometers ten noorden van het gelijknamige Indonesische eiland.

Hoge waterdruk

Het vaartuig verdween vorige week van de radar, toen het bezig was met een oefening. Na een intensieve zoekoperatie werden zondag wrakstukken van het schip gevonden en persoonlijke bezittingen van de bemanning.

De oorzaak van de ramp is nog onduidelijk. Mogelijk is de onderzeeër door een technisch probleem te diep gezonken, waarna het vaartuig door de hoge waterdruk is opengebroken.