Wonen in een zwerfkei: eerste bewoner 3D-geprint huis krijgt de sleutel

Geprinte woningen kunnen in principe een stuk sneller gebouwd worden dan normale woningen, met meer flexibiliteit en gepersonaliseerde ontwerpen. Doordat er minder beton nodig is voor de bouw, is het ook een duurzamere manier van bouwen.

Het huis bestaat uit 24 geprinte betonnen elementen, die laagje voor laagje zijn geprint. De elementen werden met vrachtwagens naar de bouwplaats gebracht en daar op een fundering geplaatst. Daarna zijn het dak en de kozijnen geplaatst en is het huis verder afgewerkt. Het huis is ook zeer energiezuinig dankzij extra dikke isolatie en aansluiting op het warmtenet.

Bijdrage aan probleem van de woningnood

"We moeten 1 miljoen woningen bouwen in tien jaar in Nederland", zegt Theo Salet, hoogleraar Concrete Structures van de TU Eindhoven en betrokken bij het project. "Door op een industriële manier te gaan bouwen, maar tegelijkertijd maatwerk te leveren denken we echt een bijdrage te kunnen gaan leveren aan het probleem van de woningnood."

De eerste huurder is tekenaar Elize Lutz. Ook al heeft ze nu de sleutel gekregen, ze mag er nog niet gaan wonen. De woning dient de eerste drie maanden als demonstratiehuis.

Op 1 augustus mag ze er in trekken en er een half jaar blijven wonen. Daarna wordt het weer aan iemand anders verhuurd. Verhuurder Vesteda wil er namelijk zo veel mogelijk mensen op proef laten wonen om hun ervaringen met deze nieuwe bouwvorm te horen. In Eindhoven worden vijf van dit soort woningen gebouwd.