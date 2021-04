Tientallen doden door verdrukking bij religieus feest Israël

Bij een festival ter ere van het joodse feest Lag BaOmer zijn in Israël tenminste volgens lokale media 44 doden gevallen door verdrukking. Premier Benjamin Netanyahu noemde de gebeurtenis op televisie "een grote ramp".

Er zouden zeker 150 personen met verwondingen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Volgens lokale hulporganisaties zouden er nog zeker 39 mensen in kritieke toestand verkeren.

Lokale media meldden eerder dat een tribune was ingestort, waardoor er paniek ontstond. Maar nu lijkt de drukte op de Meronberg de oorzaak te zijn van verdrukkingen. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Getuigen zeggen dat mensen werden verstikt en vertrapt in een gang.

Op sociale media worden ongeverifieerde beelden van de mensenmassa in gang gedeeld: