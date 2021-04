81-jarige podiumontwerper van Songfestival neemt kijkje in Ahoy: 'ongelooflijk'

Dat het songfestival in al die jaren almaar groter is geworden, bewijzen ook de cijfers. "In 1970 hoorden we dat er misschien wel een miljoen mensen zouden kijken. Nu zijn dat er ongeveer 200 miljoen, hoorde ik zojuist", zegt De Groot.

En dat geldt net zo goed op financieel gebied. Zo was er in 1980, toen het Songfestival ook in Nederland was, een budget van 900.000 gulden. Voor de shows in Ahoy is ruim 26 miljoen euro beschikbaar.

Dutch design

De Groot krijgt de rondleiding van Florian Wieder, die het podium in Ahoy dit jaar heeft ontworpen. En dat doet de Duitser niet voor het eerst, hij won de pitch voor het beste podiumontwerp al zeven keer.

Wieder omschrijft z'n ontwerp dit jaar als 'typisch Nederlands' en 'ingetogen'. Hij haalt zelfs de term 'Dutch Design' aan. "Dat is altijd zeer minimalistisch, maar wel heel functioneel. En dat is dit podium eigenlijk ook. Dat komt onder meer door het grote led-scherm van maar liefst vijftig meter breed waarop we van alles kunnen tonen." Volgens Wieder is elk optreden daardoor straks anders.

Ook wijst de ontwerper op allerlei verwijzingen naar het water in Nederland. "Bijvoorbeeld door de golvende bewegingen aan de zijkant van het podium. En ook de openingen tussen de verschillende podiumdelen, die grachten moeten voorstellen."