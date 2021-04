Nu ook federale aanklachten voor verdachten moord op zwarte jogger

De drie mannen worden in de staat Georgia ook al vervolgd voor onder andere moord, medeplichtigheid aan moord en zware geweldpleging. Voor moord geldt een minimumstraf van levenslang in Georgia, met of zonder kans op voorwaardelijke vrijlating.

De mannen hebben gezegd dat ze onschuldig zijn. Hun verhaal is dat ze dachten dat Arbery een inbreker was en dat ze hem daarom probeerden tegen te houden. Het proces voor de staatsprocedure staat later dit jaar gepland, maar een datum is nog niet vastgelegd.

De dood van Arbery leidde in 2020, net als die van George Floyd en Breonna Taylor, tot veel protesten en oproepen tot hervorming van de politie in de VS.