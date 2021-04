Shell herstelt zich in de eerste maanden van dit jaar

Na een dramatisch jaar heeft Shell de weg naar boven weer gevonden. Het bedrijf kon een winst van 4,7 miljard euro bijschrijven in de eerste drie maanden van dit jaar.

Daarbij werd het energiebedrijf onder meer geholpen door de verkoop van enkele onderdelen. Die leverde per saldo meer dan 1,1 miljard euro op.

De resultaten staan in groot contrast met vorig jaar. Toen draaide Shell in het eerste kwartaal nog een klein verlies, dat in de loop van het jaar alles bij elkaar optelde tot een recordverlies van bijna 18 miljard euro.

Transport en fabrieken draaien

Dat het nu beter gaat bij het bedrijf is te danken aan de aantrekkende economie. Waar fabrieken en transport vorig jaar nog tot stilstand kwamen en de vraag naar brandstoffen daalde, komen bedrijven en het verkeer nu weer op gang.

De olieprijs is inmiddels flink gestegen, waardoor Shell meer kon verdienen. Ook hield het bedrijf meer over aan de verkoop van chemische producten.

Meer olie oppompen

Nog een verschil met vorig jaar vormen de afspraken die olielanden hebben kunnen maken over de olieproductie. Die zouden Shell ten goede kunnen komen.

Vorig jaar leidde een conflict tussen de landen er nog toe dat er juist veel olie opgepompt werd, terwijl de vraag laag was. Die combinatie leidde tot kelderende prijzen.

Toen ze het konden bijleggen, werd de productie wel beperkt om de prijs te stutten, en inmiddels zijn de vooruitzichten gunstig genoeg om die beperking stap voor stap af te bouwen. Per saldo valt er voor Shell waarschijnlijk weer meer te verdienen.

Een onzekerheid daarbij is wel dat sommige landen op dit moment heel erg lijden onder het coronavirus. In India liggen de ziekenhuizen vol met besmette mensen en loopt het dodental snel op. Ook de economie is daardoor geraakt.