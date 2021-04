Decaan Erasmus Universiteit weg na onderzoek grensoverschrijdend gedrag

Een decaan van de Erasmus Universiteit in Rotterdam legt per 1 augustus zijn functie neer en vertrekt. Twee medewerkers van de universiteit hadden in december 2019 een klacht tegen de man ingediend vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De universiteit besloot daarop een extern onderzoek in te stellen naar de decaan die verbonden is aan de Erasmus School of Health Policy and Management. De decaan heeft de uitkomsten van het onderzoek thuis afgewacht.

De universiteit heeft de onderzoeksresultaten met de decaan besproken. "In belang van alle betrokken partijen en een goede afwikkeling van deze kwestie is besloten afscheid van elkaar te nemen", laat een woordvoerder weten aan regionale omroep Rijnmond.

Eén van de slachtoffers die de zaak aankaartte is onlangs bij een andere universiteit gaan werken.