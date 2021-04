EU gaat migranten beter helpen als ze meewerken aan terugkeer naar eigen land

De Europese Unie gaat migranten die niet mogen blijven, helpen bij de terugkeer naar hun eigen land. De EU heeft voor het eerst een Strategie voor Vrijwillige Terugkeer en Reïntegratie(.pdf) opgezet, die onder meer de wetgeving en uitvoering moet verbeteren van de terugkeer vanuit Europa en andere landen. Ook moet het plan de bestaande terugkeer- en reïntegratieprogramma's verbeteren en de relatie met landen buiten de EU versterken.

Mensen die meewerken aan de terugkeer worden bijvoorbeeld geholpen door reiskosten te vergoeden en met geld voor een korte periode na terugkeer. Ook is er hulp bij zaken als het vinden van een baan, onderwijs of het opzetten van bedrijven.

"Terugkeer is effectiever als het vrijwillig gebeurt en er een goed reïntegratie-plan klaarligt voor de persoon in kwestie", zegt Eurocommissaris Margaritis Schinas in een persbericht. "Dit Europese plan zal een uniforme en gecoördineerde aanpak realiseren onder deelnemende landen."

En dat is hard nodig, zegt Eurocommissaries Ylva Johansson. "Slechts een derde van de mensen die geen toestemming hebben gekregen om EU-burger te worden, gaat nu terug naar zijn of haar eigen land. En van degenen die wel gaan, doet minder dan 30 procent dat vrijwillig."

Dat terwijl het meewerken aan de terugkeer volgens Johansson de betere optie is. "Dit plan zal mensen die terugkeren helpen kansen te benutten in het land van herkomst." Volgens haar zijn deze terugkeren effectiever en kosten ze ook minder dan de gedwongen manier.

Volgens de rekenkamer van het Europees Parlement kost een gedwongen uitzet gemiddeld 3414 euro en een vrijwillige terugkeer 560 euro.

De hulp komt niet alleen beschikbaar voor migranten in de EU, maar ook voor migranten in landen waarmee de EU op het gebied van migratie samenwerkt, zoals Bangladesh en Afghanistan.