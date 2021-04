Iraanse minister betreurt uitlekken interview met kritiek op Revolutionaire Garde

In zijn reactie op Instagram zegt Zarif dat hij een "theoretische discussie over de noodzaak van samenwerking tussen diplomatie en het veld" voerde. Die discussie is nodig zodat "de volgende functionarissen de waardevolle ervaringen van de afgelopen acht jaar kunnen gebruiken", aldus Zarif.

Zarif zei in het interview meerdere malen ervan uit te gaan dat de inhoud de komende jaren niet naar buiten komt. Het interview was onderdeel van een project van econoom Saeed Laylaz, om te dienen voor latere geschiedschrijving over de presidentiële termijnen van Rohani. Daarom zei Zarif zichzelf ook niet te censureren in het interview: "Dat zou verraad van het volk zijn."

Presidentsverkiezingen

Kritiek op de Revolutionaire Garde ligt gevoelig in Iran. Het elitekorps heeft veel politieke en economische macht en is loyaal aan de streng religieuze hardliners, onder wie grootayatollah Ali Khamenei, de hoogste leider van Iran. Zarif wordt samen met president Hassan Rohani vaak gezien als relatief gematigd. Die twee politieke stromingen botsen vaak in Iran.

In juni zijn er presidentsverkiezingen. Zarif zegt dat hij geen kandidaat wil zijn om Rohani op te volgen. Er wordt echter gesuggereerd dat de Iraanse hardliners daar toch bang voor zijn en hem met het lekken van dit interview in diskrediet willen brengen.

Nieuwe deal

Zarif was ook kritisch op Rusland en China, die worden gezien als bondgenoten van Iran. Rusland zou in 2015 een tegenstander geweest zijn van de nucleaire deal met de VS, omdat die Iran en Amerika dichter bij elkaar zou brengen. Toen president Trump bij zijn aantreden Iran als belangrijkste buitenlandse gevaar aanwees, zouden Rusland en China dat toegejuicht hebben omdat het de aandacht van hen af zou leiden, analyseert Zarif in het interview.

Mogelijk hebben de uitspraken van Zarif over Rusland en China gevolgen voor de gesprekken die nu gaande zijn over het hervatten van de nucleaire deal. Beide landen hebben in het openbaar gezegd voorstander te zijn van de gesprekken die ertoe moeten leiden dat Amerika opnieuw tot het akkoord toetreedt. Onder Trump stapte de VS uit de nucleaire overeenkomst met Iran.