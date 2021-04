Acht doden bij brand in hostel in Riga

Bij een brand in een hostel in Riga zijn vannacht acht mensen omgekomen. Zes slachtoffers werden met brandwonden en klachten door inademen van rook naar een ziekenhuis gebracht. De burgemeester van de Letse hoofdstad zegt dat de meeste slachtoffers uit het buitenland komen.

Het vuur brak rond 04.45 uur uit op de zesde verdieping. Een getuige zei op televisie dat ze een luide explosie had gehoord.

Het pand in het centrum van Riga zou illegaal als hostel in gebruik zijn geweest. "Dit was geen hotel; dit was een appartement dat werd gebruikt als een hostel", zei de burgemeester.

De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand.