VN: hongersnood en oorlog dreigt opnieuw in Zuid-Sudan

Voor ongeveer 100.000 mensen in Zuid-Sudan dreigt hongersnood. Dat stellen de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Daarnaast laait het geweld op over een in 2018 afgesproken vredesakkoord. De VN waarschuwt voor een nieuwe oorlog.

Zo'n 8,5 miljoen mensen in het land zijn slachtoffer van een humanitaire crisis, blijkt uit schattingen van de VN. Dat is het gevolg van de slechte economie, de coronacrisis en militaire spanningen.

Veel deelstaten in Zuid-Sudan kampen met regionale veiligheidsproblemen. Daarnaast is de politieke situatie op nationaal niveau ook onstabiel. In 2018 werd een belangrijk vredesakkoord gesloten en vorig jaar ondertekende de interim-regering een vredesverdrag met vijf rebellengroepen. Daarmee leek stabiliteit in zicht voor het land dat sinds 2013 met een burgeroorlog kampte.

Maar de implementatie van het vredesakkoord gaat langzaam. Dat leidt opnieuw tot politieke spanningen tussen president Salva Kiir en rebellenleider Riek Machar. De politieke, etnische en militaire verdeeldheid in het land laait daardoor op, waarschuwt de VN. Met als gevolg dat opnieuw een oorlog dreigt in het land dat pas sinds 2011 bestaat.

Daarnaast verergert ook de pandemie de situatie. Het land kampt met een gebrek aan testcapaciteit en er is een beperkte beschikbaarheid van vaccins.

Complexe situatie

De situatie in het land is complex, legt ambassadeur Jelte van Wieren uit bij NPO Radio1. "De spanningen rondom het vredesakkoord blijven bestaan. Maar dat is op nationaal niveau", legt Van Wieren uit. "Dat wordt verergerd door regionale conflicten die daaroverheen komen."

Van Wieren bracht recent een werkbezoek aan de deelstaat Warrap, waar een deel van de bevolking is gevlucht voor geweld tussen veehouders. "Het is een hele trieste aanblik", zegt Van Wieren. "Het grootste deel van de huizen op het platteland is verlaten."

"Op sommige plekken komen ontheemden bij elkaar en krijgen ze hulp", vervolgt Van Wieren. Maar dat laatste ontaardt nu in een probleem: er is te weinig voedsel en water. "Ze wachten nu voornamelijk op noodhulp. Want door de onveiligheid kunnen ze lokaal geen vee meer hoeden en het land bewerken."

Twee derde van de totale bevolking van Zuid-Sudan is volgens de ambassadeur 'voedselonzeker'. "In een aantal gebieden zit men daarnaast al tegen hongersnood aan."

Nederland verstrekt momenteel humanitaire hulp via de VN en ngo's. "Daarnaast zitten we in organen die toezicht houden op het vredesakkoord. Zij houden de druk op de regering en de strijdende partijen hoog om het akkoord te implementeren", legt Van Wieren uit.