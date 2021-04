Opnieuw megaproces over liquidaties, gebaseerd op onderschepte berichten

Terwijl de politie laatst al de vijfde berichtenservice uit de lucht haalde die werd gebruikt door criminelen, dienen er nog steeds rechtszaken met bewijs uit de allereerste 'gekraakte' dienst. Vandaag begint in de rechtbank bij Schiphol de inhoudelijke behandeling van opnieuw een megaproces over liquidaties.

De komende maanden staat een groep mannen terecht die verantwoordelijk wordt gehouden voor drie moorden en voorbereidingen voor nog eens twee liquidaties. Berichten van de in 2016 in beslag genomen Ennetcom-server spelen hierbij een essentiële rol.

Deze berichten zijn verstuurd met pgp-telefoons, toestellen waarmee criminelen versleuteld met elkaar konden communiceren. Lange tijd bleven ze daarmee buiten het zicht van de politie, tot het lukte om een server met daarop miljoenen berichten in handen te krijgen. Sindsdien zijn tientallen strafzaken gestart.

Vergismoord

De zaak van vandaag voert onder meer terug naar een dieptepunt in de Amsterdamse onderwereldoorlog, inmiddels zeven jaar geleden. In de zomer van 2014 werd een onschuldige man doodgeschoten. De daders zagen hem aan voor een crimineel die in dezelfde buurt woonde en dezelfde auto had. Voor het eerst maakte Nederland kennis met de term 'vergismoord'.