Braziliaanse wetenschappers bezorgd over mogelijke nieuwe coronavariant

Terwijl de Braziliaanse P1-variant van het coronavirus nog huishoudt in Brazilië, dient zich mogelijk alweer een nieuwe mutatie aan. Wetenschappers van de Federale Universiteit van Minas Gerais, in de stad Belo Horizonte, ontdekten bij twee patiënten een tot nu toe onbekende combinatie van mutaties.

"We telden achttien mutaties, een paar daarvan zien we ook bij de bekende Braziliaanse varianten en de Britse variant", zegt viroloog Renato Santana Aguiar. "Maar er zijn ook nieuwe mutaties, waardoor het mogelijk een unieke variant is." Pas als Santana en zijn team deze specifieke mutaties bij nog tenminste drie andere patiënten aantreffen, is er sprake van een erkende nieuwe variant. "We gaan nu hier, en in omringende deelstaten, specifiek verder zoeken", zegt de wetenschapper.

Het gaat dus om een variant van een variant: "de meest waarschijnlijke oorsprong, is de P1," denkt Santana.

P1-variant twee keer zo besmettelijk

In zijn laboratorium worden elke dag nieuwe monsters gebracht van positief geteste patiënten. "Wij monitoren de genetische ontwikkeling van het virus, en identificeren welke varianten van covid-19 hier in omloop zijn. Dat zijn er hier in Belo Horizonte op dit moment vijf, waarvan de Braziliaanse P1-variant uit Manaus de meest zorgwekkende is."

"We hebben kunnen aantonen dat die P1-variant ongeveer twee keer zo besmettelijk is als andere varianten", zegt Santana. Hij deed mee aan een groot onderzoek naar de bekendste Braziliaanse variant, waarvan de resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Science werden gepubliceerd.