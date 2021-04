Twee Spaanse journalisten vermoord door jihadisten in Burkina Faso

De Ierse regering zegt bekend te zijn met de berichtgeving en in contact te staan met internationale partners over de situatie in het gebied.

Jihadisten van de groep JNIM, gelieerd aan al-Qaida, hebben de aanval opgeëist in een audioboodschap die persbureau AP heeft beluisterd. "We hebben drie witte mensen gedood. We hebben ook twee voertuigen met vuurwapens en twaalf motoren."

Twee militairen die gewond zijn overgebracht naar een militair ziekenhuis in hoofdstad Ouagadougou, zeggen dat de patrouille werd aangevallen door een grote groep jihadisten.