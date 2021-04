De notulen van de ministerraad zijn openbaar, wat zijn de gevolgen?

Na het openbaar maken van de notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire gisteravond, is het de vraag wat daarvan de gevolgen zijn. Wat zeggen de stukken over de manier waarop het kabinet met Kamerleden en de gedupeerden van de toeslagenaffaire is omgegaan?

"Uit de notulen blijken niet echt nieuwe feiten, het is vooral de toon die opmerkelijk is", zegt politiek verslaggever Lars Geerts in het NOS Radio 1 Journaal. "Het kabinet worstelt coalitiebreed met kritische Kamerleden. Het is niet alleen Pieter Omtzigt die wordt aangesproken, het gaat ook over Helma Lodders van de VVD en andere Kamerleden die zich kritisch opstellen naar het kabinet."

Ook ziet Geerts een tweedeling binnen het kabinet over het wel of niet informeren van de Tweede Kamer. "Er wordt een discussie gevoerd over een motie van onder anderen Omtzigt, waarin om een feitenrelaas wordt gevraagd. Dan zie je een worsteling tussen het vrijgeven van informatie en het recht van ambtenaren op vrije gedachtenwisseling. Een deel van het kabinet zegt dan: komen we niet in de problemen met onze informatieplicht richting de Kamer? Uiteindelijk is de conclusie dat het zo wel kan."

Juiste conclusies

Eind 2020 concludeert de parlementaire ondervragingscommissie onder leiding van CDA-Kamerlid Van Dam in een rapport dat de Kamer herhaaldelijk ontijdige, onvolledige en onjuiste informatie heeft ontvangen en dat de informatievoorziening in meerdere gevallen is ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten.

"De commissie-Van Dam heeft de juiste conclusies getrokken over wat er is gebeurd in de ministerraad", zegt Geerts. "De commissie zei tegen het kabinet: u had actiever moeten informeren. Dat is ook een van de redenen dat het kabinet uiteindelijk is afgetreden."

Advocaat Eva González Pérez, die sinds 2014 tientallen ouders bijstaat in de toeslagenaffaire, ziet in de notulen een bevestiging van hoe haar cliënten zijn behandeld. "Ze wisten alles al en lieten mijn cliënten wachten." Ze noemt het tegenstrijdig dat het kabinet wel excuses aanbood voor de affaire, maar geen volledige openheid gaf. Vandaag stuurt ze namens haar cliënten een brief aan alle fractievoorzitters waarin ze oproept tot transparantie.

Heel brutaal

Ook SP-leider Marijnissen ziet in de notulen bewijs voor wat al langer bekend was: dat de Kamer onvoldoende is geïnformeerd. "'Komen we hiermee weg?', wordt er besproken. Renske Leijten van de SP heeft samen met CDA'er Pieter Omtzigt steeds om meer informatie gevraagd en die niet gekregen. Nu blijkt dat daardoor ouders veel langer dan nodig in de problemen hebben gezeten."

In de begeleidende Kamerbrief van het demissionaire kabinet bij de notulen noemt premier Rutte de suggestie dat het kabinet de Kamer om politieke redenen niet volledig heeft geïnformeerd "onjuist".

"Dat is heel brutaal van Rutte", reageert Marijnissen. "Net zoals ik het brutaal vind dat er volgens hem 'niks onoorbaars' zou zijn besproken in de ministerraad. Nu blijkt dat ze alleen maar bezig zijn kritische Kamerleden de mond te snoeren en kijken hoe ze de Kamer informatie kunnen onthouden. Dat noemt hij dan 'niks onoorbaars'."