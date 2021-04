RIVM: deze week lichte stijging besmettingen, ziekenhuisopnames stabiel hoog

De afgelopen week is het aantal positieve testen met 2 procent gestegen ten opzichte van de zeven dagen daarvoor. In totaal werden er de voorbije week 55.097 besmettingen geregistreerd, tegenover 53.981 vorige week. Dat blijkt uit de weekrapportage van het RIVM.

Het aantal afgenomen testen was met 487.294 ongeveer gelijk aan vorige week (493.510). Het percentage positieve testen steeg van 10,1 naar 10,6 procent.

2597 covidpatënten in ziekenhuis

Het RIVM ziet over de afgelopen week een stabilisatie van zowel de opnames op de verpleegafdelingen als op de IC's. Maar juist vandaag meldt het Landelijk Coordinatiecentrum Patienten Spreiding (LCPS) het hoogste aantal nieuwe opnames sinds de eerste golf: 335.

Er liggen nu 2597 coronapatiënten in het ziekenhuis, 25 meer dan gisteren. De bezetting is iets lager dan een week geleden (toen 2614). De bezetting van de IC's is nagenoeg gelijk aan vorige week: toen 822 en nu 820. Dat is nog steeds vergelijkbaar met het niveau van eind april 2020.