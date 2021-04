Amsterdam en Utrecht roepen op weg te blijven vanwege drukte

Ook in andere steden is het druk. De gemeente Rotterdam vraagt mensen weg te blijven uit het Kralingse Bos, de Witte de Withstraat, Noordplein en de Kop van Zuid.

In Breda is het Valkenbergpark gesloten. Bezoekers mogen het park alleen nog verlaten. Het Spoorpark in Tilburg mogen mensen alleen in als er mensen uit gaan, meldt Omroep Brabant.

Noodverordening

De gemeente Arnhem roept mensen op om weg te blijven van de Markt in het centrum, waar een demonstratie wordt gehouden door een groep die zichzelf 'Weg met dit kabinet' noemt. Het maximaal toegestane aantal deelnemers van 500 is bereikt. De sfeer is kalm, aldus een woordvoerder van de gemeente.

Burgemeester Marcouch van Arnhem vaardigde vandaag al een noodverordening uit tot 22.00 uur, vanwege de vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde op verschillende plekken in de stad. Er werd onder meer rekening gehouden met confrontaties tussen voetbalsupporters. Er zijn volgens een woordvoerder van de politie vooralsnog geen hooligans in de stad aanwezig.

In Den Haag is de drukte volgens de gemeente vooralsnog beheersbaar.