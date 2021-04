Koe van drijvende boerderij neemt duik in haven Rotterdam

Een koe van de drijvende boerderij Floating Farm in de Merwedehaven in Rotterdam is vanochtend in het water gevallen.

De brandweer kreeg rond 10.45 uur een melding dat er een koe in de Nieuwe Maas lag. Het lukte het Havenbedrijf Rotterdam en de brandweer na een uur het dier met een boot en kraan op de wal te takelen.

Hoe de koe in het water terecht kon komen, is nog niet duidelijk, meldt de regionale omroep Rijnmond.

De drijvende boerderij is een proefproject in de Rotterdamse Merwehaven. Op een drijvend ponton kunnen maximaal 40 koeien en 6000 kippen worden ondergebracht.