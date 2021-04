Ook zakenbank UBS rapporteert klap door miljardenstrop Archegos

Dat zakenbanken schade hebben geleden door het instorten van het investeringsfonds Archegos was al duidelijk, maar de gevolgen worden steeds meer zichtbaar. Zo heeft de Zwitserse zakenbank UBS 641 miljoen euro verloren door het debacle.

Dat is bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het eerste kwartaal. Ook UBS deed zaken deed met Archegos, dat afgelopen maart omviel.

Verschillende banken hadden het tot voor kort onbekende familiefonds tegelijk geld geleend om te beleggen, waarschijnlijk zonder dat ze dat van elkaar wisten. Toen de resultaten tegenvielen, bleek Archegos meerdere schulden te hebben die het niet kon afbetalen. Het fonds stortte in en trok de geldschieters mee in de val.

In vergelijking met de andere banken valt de schade bij UBS mee. Zo maakte het Zwitserse Credit Suisse al bekend zo'n 4 miljard euro te hebben verloren.

Teleurgesteld

UBS doet nog onderzoek naar het debacle met het investeringsfonds. "We zijn allemaal duidelijk teleurgesteld en nemen dit zeer serieus", zegt UBS-topman Ralph Hamers. "Een gedetailleerde evaluatie van onze risicobeheersingsprocessen is in gang gezet en passende maatregelen zijn genomen om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen."

Los van deze strop waren de resultaten van UBS goed. De winst steeg met 14 procent tot ruim 1,5 miljard euro, gedreven door klanten die in de roerige markten op zoek gingen naar rendement op hun vermogen.