Wekdienst 27/4: Opnieuw aangepaste Koningsdag • Laatste keer avondklok

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Koning Willem-Alexander en zijn gezin vieren Koningsdag in Eindhoven, met een virtueel programma op een besloten locatie op de High Tech Campus. Het bezoek is vanaf 10.50 uur live te volgen bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en in de app.

De avondklok geldt vanavond voor de laatste keer; de maatregel werd ruim drie maanden geleden ingesteld en stopt vanaf woensdag.

Een laatste stap voor de inwerkingtreding van het handelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk: Het Europees Parlement gaat stemmen over het zwaarbevochten akkoord.

De halve finales van de Champions League beginnen om 21.00 uur met Real Madrid tegen Chelsea.

Wat heb je gemist?

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is fors lager dan in voorgaande jaren, blijkt uit de jaarlijkse Koningsdagenquête die bureau Ipsos in opdracht van de NOS heeft uitgevoerd. Ook de waardering voor koningin Máxima heeft te lijden gehad onder de slecht getimede uitstap naar de vakantievilla in Griekenland en andere onvrede over het koningshuis.

Ander nieuws uit de nacht:

Koolmees ontkent met klem: 'Kamerleden zijn niet actief tegengewerkt': De demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (D66) reageerde in Op1 op de openbaar gemaakte ministerraadnotulen over de toeslagenaffaire.

OMT adviseert noodrem voor versoepelingen coronaregels: Mocht het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd toch weer fors toenemen, dan moet er ook een stokje worden gestoken voor de geplande versoepelingen, zegt het Outbreak Management Team.

Zware gevechten aan grens tussen Myanmar en Thailand: In de buurt van het Thaise dorpje Mae Sam Laep zou het legerkamp zijn vernietigd door een militie van de Karen National Union (KNU).

En dan nog even dit:

Voor het tweede jaar op rij wordt Koningsdag anders (en beperkter) gevierd dan normaal. Evenementen kunnen vanwege corona niet doorgaan, maar er zijn genoeg initiatieven om ervoor te zorgen dat de oranje feeststemming niet helemaal weg is. Lees hier meer: