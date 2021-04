Man krijgt 13 jaar cel voor doodslag ex-vriendin en brandstichting in Dokkum

Een man (35) uit het Friese dorp Ferwert is veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar, omdat hij zijn ex-vriendin ernstig heeft mishandeld en daarna haar huis in Dokkum in brand heeft gestoken. Het 3-jarig dochtertje van de vrouw lag toen boven te slapen. De straf komt overeen met de eis van justitie.

De man had een relatie met het vijf jaar jongere slachtoffer, hij was getrouwd met een ander. Volgens justitie was het een 'buitengewoon gewelddadig' delict, schrijft Omrop Fryslân. Toen de politie kwam, lag de vrouw zwaargewond in de garage, terwijl de woning in brand stond. Het dochtertje van de vrouw, toen drie jaar oud, lag boven in bed. Dat wordt de man nu zwaar aangerekend.

De vrouw was ernstig gewond aan haar hoofd. Bloedsporen in de woning wezen erop dat ze vanaf de trap de garage in gesleept was. Artsen dachten een tijdlang dat ze het niet zou overleven.

Schadevergoeding

De man is veroordeeld voor poging tot doodslag en brandstichting. Hij moet dertien jaar de cel in en hij moet het slachtoffer een schadevergoeding betalen van meer dan 45.000 euro.