Pakketbezorger die man doodreed in Wijchen betuigt spijt

De pakketbezorger die eind november een 42-jarige man doodreed in Wijchen heeft in een korte verklaring spijt betuigd. Dat deed hij tijdens een zitting in de rechtbank van Utrecht.

"Ik vind het heel erg wat er is gebeurd, heel ernstig", zei verdachte Tarik O. "Ik ben constant met mijn gedachten bij de familie van het slachtoffer." De nabestaanden, onder wie twee jonge kinderen, waren bij de zitting.

Het slachtoffer maakte op 24 november met zijn vrouw een wandeling door een woonwijk in de Gelderse plaats. Toen een bestelbus op hoge snelheid de wijk binnenreed, maakte hij daar een opmerking over tegen de bestuurder. Iets later probeerde hij een foto te maken van het kenteken, waarna O. volgens getuigen bewust tweemaal op hem inreed.

Het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het voorval leidde tot een golf van afschuw en verontwaardiging. Zeker 150 mensen liepen mee in een stille tocht.

Doodslag

In februari werd bekend dat het Openbaar Ministerie de 19-jarige verdachte verdenkt van doodslag. Justitie verwijt hem daarnaast dat hij na het incident ervandoor ging. De man werd uiteindelijk in Beuningen gearresteerd.

De zaak wordt op 19 juli inhoudelijk behandeld. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond, meldt Omroep Gelderland. In juni verschijnt een psychologisch onderzoeksrapport over O.