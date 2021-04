Protesten tegen vrijuit gaan van man die Joodse vrouw van balkon in Parijs duwde

In Parijs en andere Franse steden hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het besluit van de hoogste Franse rechter om een man die een Joodse vrouw vermoordde niet te vervolgen.

Ook in andere landen werd gedemonstreerd, onder meer in Israël en Nederland.

Van balkon gegooid

De 65-jarige Sarah Halimi werd in 2017 in haar woning in Parijs door haar buurman mishandeld en van een balkon geduwd. Hij zou daarbij 'Allahoe akbar', Arabisch voor "God is groot", hebben opgeroepen.

Het Hof van Cassatie maakte eerder deze maand bekend dat er genoeg bewijs is dat de man een antisemitisch motief had en er lag ook een bekentenis van de man.

Toch oordeelde het hof dat de man niet gestraft kan worden, omdat hij door langdurig cannabisgebruik volledig ontoerekeningsvatbaar was. Volgens het hof kan hem daarom de dood van de vrouw strafrechtelijk niet worden aangerekend.

De man verblijft in een psychiatrische inrichting.

Oproep tot protest

Het is vandaag precies vier jaar na de dood van Halimi. Joodse en andere organisaties binnen en buiten Frankrijk hadden opgeroepen om deze dag aan te grijpen om haar te herdenken en te protesteren tegen de uitspraak van het hof.

In Parijs was dat op de Place du Trocadéro, dicht bij de Eiffeltoren. Halimi's zoon en broer waren vanuit Israël overgekomen om de demonstratie bij te wonen, schrijft The Jerusalem Post. Bij het huis waar ze woonde, werden bloemen gelegd.

In Nederland waren er demonstraties in Amsterdam en bij de Franse ambassade in Den Haag. De directeur van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI), Hanna Luden, liet daar een brief achter voor de Franse ambassadeur.