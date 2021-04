Groeiend aantal modebedrijven wil weg van 'race to bottom' in China

De kleding die wij in de winkel kopen wordt vooral gemaakt in Azië. De reden daarvoor mag duidelijk zijn: de productiekosten zijn daar een stuk lager dan hier. Maar productie in China blijkt toch steeds meer nadelen te hebben, zo blijkt zeker in coronatijd. Modebedrijven lonken daarom steeds vaker naar productie in Europa, soms zelfs in Nederland.

"Deze tijd geeft de noodzaak aan dat er wat moet gebeuren", zegt Jelle van Laer van Grosso Moda, een bedrijf dat kleding maakt voor onder meer Esprit, s.Oliver en Selected. De lange aanvoerlijnen vergroten de risico's van productie ver weg: "Door lokaal te produceren kun je hier beter op inspelen."

Grosso Moda ziet een groeiende interesse voor modeproductie in Europa. Het bedrijf is zelf jaren geleden al grotendeels gestopt met het produceren in Azië. "Daar was de kwaliteit niet constant genoeg", legt Van Laer uit. De kleding wordt nu vooral gemaakt in eigen fabrieken in Oost-Europese landen als Litouwen, Oekraïne en Armenië.

'Race naar de bodem'

Al voor de coronacrisis klonken er geluiden in de modebranche om de productie dichterbij te brengen. Want ook toen kledingwinkels nog gewoon open waren, bleef er al veel voorraad over.

"Je gokt wat de markt gaat doen", zegt Xander Slager. Hij woonde zo'n tien jaar in China, waar hij de kleding van zijn modemerk Spoom liet maken. "De kleding die je ontwerpt, komt pas een jaar later in de winkel. Weer drie maanden daarna krijg je pas feedback over hoe het verkoopt."

Met als gevolg dat veel kleding overblijft. "Dan moet je de kleding afprijzen. De maakkant van de mode is een totale race to the bottom geworden."

Nederland is te duur

Door corona zijn de nadelen van ver weg produceren groter en zichtbaarder geworden. De voorraden stapelden zich nog verder op vanwege de gedwongen sluiting van modewinkels.

"Veel partijen zijn zich gaan afvragen: is dit wel de manier om te blijven werken?", zegt Han Bekke, voorzitter van branchevereniging Modint. "Het risico neemt toe met lange aanvoerlijnen. Ook wordt duurzaamheid steeds belangrijker voor modemerken. Dan komt lokaal produceren om de hoek kijken."

Hij ziet geen massale verschuiving, maar wel een duidelijke trend. "Steeds meer orders gaan naar landen als Turkije, Portugal en Italië en Oost-Europese landen. Nederland is meestal te duur."