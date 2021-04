Een kijkje op de zolder van Hotel Des Indes: al 140 jaar een archief

De Rolling Stones, Winston Churchill, Mata Hari, Michael Jackson, vele hoge staatslieden en diverse koninginnen en koningen waren ooit eens te gast in het Hotel Des Indes. Op 1 mei bestaat het hotel aan het Lange Voorhout in Den Haag 140 jaar. Omroep West kreeg een rondleiding op de zolder van het hotel, een plek waar meer dan honderd jaar geschiedenis ligt opgeslagen.

Sinds de opening in 1881 wordt op zolder van alles opgeslagen wat maar met het hotel te maken heeft. Er staan stellingkasten en op de grond staan grote ingelijste foto's tegen de muur. In de kasten liggen oude foto's. Sommige met lijst, andere weer in mapjes of enveloppen of slechts de negatieven.

"Hier zie je een negatief van het hotel toen het nog niet de gele kleur had. Vroeger was het wit", vertelt Amber van Duijne van het hotel aan Omroep West. "En op deze foto's zie je koningin Juliana en prins Bernhard tijdens het staatsbezoek van de koning van Thailand. Dit was in 1960."