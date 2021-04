Stafleider Navalny overtuigd van rol Kremlin bij nepgesprek met Tweede Kamer

Leonid Volkov, de stafchef van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, is verbaasd dat Nederlandse Kamerleden zijn misleid door een imitator die zich uitgaf als Volkov. Dat gebeurde afgelopen woensdag tijdens een gesprek gehouden via Zoom.

De vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken dacht een bespreking te hebben met Volkov, die vanuit de Litouwse hoofdstad Vilnius opereert vanwege de politieke situatie in Rusland. Maar volgens de stafchef zelf ging het om twee Russische 'grappenmakers' die zich in opdracht van het Kremlin voor hem uitgaven. Dat gebeurde volgens hem al vaker.

'Geen grappermakers, maar serieuze zaak'

Volgens Volkov is het nepgesprek het werk van Vladimir Koeznetsov en Aleksej Stoljarov, beter bekend als 'Vovan' en 'Lexus'. Dit duo staat in Rusland bekend om het in de maling nemen van tegenstanders van het Kremlin en wereldleiders. "We noemen ze grappenmakers, maar het gaat om goedbetaalde medewerkers van de Russische regering. Het is serieuzer dan het lijkt", aldus de echte Volkov in een gesprek met de NOS.

Hij is ervan overtuigd dat de regering van Poetin achter de gesprekken zit: "Zoom is in de pandemie een redding geweest, maar het Kremlin gebruikt het als wapen." Hij stelt dat de regering-Poetin desinformatie al veel langer gebruikt om de oppositie aan te vallen.