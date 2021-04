Tientallen bewoners kunnen nog wekenlang niet naar huis na fatale brand in Delden

De tientallen bewoners van een appartementencomplex in Delden die vannacht zijn geëvacueerd vanwege een grote uitslaande brand, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Burgemeester Nauta van de gemeente Hof van Twente verwacht dat het nog weken gaat duren voordat de bewoners, die veelal hulpbehoevend zijn, weer naar het appartementencomplex kunnen.

Bij de brand kwamen twee mensen om het leven. Het gaat om de bewoners van de woning waar de brand uitbrak. Een andere bewoner van het complex die rook had ingeademd, is naar een ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. Onder andere de politie doet daar onderzoek naar. "Het onderzoek heeft z'n tijd nodig", zegt Nauta tegen RTV Oost.

De brand brak aan het begin van de nacht uit. In het appartementencomplex wonen voornamelijk senioren. De brandweer heeft ongeveer veertig bewoners in veiligheid gebracht. Dat gebeurde deels met hoogwerkers. De bewoners zijn voorlopig opgevangen in een naastgelegen verpleeghuis, een hotel of bij familie. Volgens de brandweer is de schade aan het appartementencomplex groot. Zo is er veel rook- en brandschade.

Niet verantwoord

Volgens de brandweer is het nog niet verantwoord om de geëvacueerde bewoners terug te laten keren. "Zoals het er nu naar uitziet, gaat het nog wel een aantal weken duren voordat ze terug kunnen keren", zegt Nauta. Ze zegt dat er maatwerk nodig is, omdat sommigen specifieke zorg nodig hebben.

Nauta zegt geschokt te zijn door de brand. Ze was vannacht ook aanwezig op de plek waar de bewoners werden opgevangen. "Ik trof daar aangeslagen mensen aan. Er wonen veel oudere mensen in het appartementencomplex, sommigen met een zorgvraag." Pas later hoorde Nauta dat er twee dodelijke slachtoffers zijn. "Ik hoorde het rond een uur of vijf. Het werd daardoor nog verdrietiger dan het al was. Twee overlijdens, dat is heel verdrietig."