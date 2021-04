Betalen voor je favoriete podcast? Steeds meer partijen zetten erop in

De interesse in podcasts neemt steeds meer toe en het ook het aanbod blijft groeien. Denk aan De Deventer Mediazaak (een reconstructie van de rol van de media in de nasleep van die moordzaak), NRC Vandaag (een dagelijkse nieuwspodcast), Geuze & Gorgels (met Monica Geuze en Kaj Gorgels) of De Vogelspotcast (voor vogelspotters).

De aandacht voor het medium maakt dat het steeds interessanter wordt om met podcasts geld te verdienen. Dinsdag maakte Apple bekend dat makers vanaf volgende maand in de podcast-app abonnementen kunnen aanbieden. Volgens The Wall Street Journal gaat concurrent Spotify komende week hetzelfde aankondigen.

Een strijd die al enige tijd sluimert, komt daarmee in een stroomversnelling. Belangrijk verschil: Apple wil delen in de inkomsten van makers, Spotify naar verluidt niet.

"We staan aan het begin van de verandering dat podcasts luisteren steeds vaker geld gaat kosten", verwacht mediawetenschapper en podcastmaker Linda Duits. "En ik denk dat luisteraars dat de makers ook gunnen."

In de kinderschoenen

Tegelijkertijd staat de podcastmarkt nog in de kinderschoenen. Hoeveel geld er in Nederland in omgaat, is niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk gaat het om relatief kleine bedragen; wereldwijd is de markt dit jaar naar schatting goed voor bijna 1,4 miljard dollar. Uit recent Nederlands onderzoek van Markteffect blijkt dat 8 procent van de ondervraagden wel eens heeft betaald voor een podcast.

Grote partijen zien dus wel toekomst in een verdienmodel. Drie jaar geleden richtte Tim de Gier samen met zijn compagnon Anne Janssens het bedrijf Dag en Nacht Media op. Inmiddels is het een uitgever met meer dan veertig eigen shows en volgens De Gier winstgevend.

Behalve met advertenties werken ze sinds vorig jaar juni met een nieuw concept: Vriend van de Show. In feite hun eigen abonnementsmodel, waar makers zich bij kunnen aansluiten. "We geloven heel erg in de band tussen luisteraars en hun favoriete show", zegt De Gier daarover. Luisteraars die betalen, krijgen er extra's voor terug.

De makers van 'Damn Honey' is het inmiddels gelukt om rond te komen van hun podcast, in de video vertellen ze hoe: