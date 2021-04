Appartementencomplex Delden ontruimd na grote brand, meerdere gewonden

In een appartementencomplex in Delden (Overijssel) heeft een grote brand gewoed. Meerdere bewoners zijn gewond geraakt, van wie één ernstig. De oorzaak van de brand is niet bekend.

Bewoners van 37 appartementen moesten hun huis verlaten vanwege het vuur en de rookontwikkeling. Een deel van hen moest met een hoogwerker uit huis worden gehaald. De evacuees zijn opgevangen in een nabijgelegen zorgcentrum.

Het appartementencomplex wordt voornamelijk bewoond door senioren. Om die reden werden veel hulpdiensten opgeroepen. Volgens Tubantia werden er acht ambulances en een traumahelikopter ingezet.

De brandweer heeft na het blussen van het vuur het complex uitgebreid doorzocht en rookvrij gemaakt. Het is nog onbekend wanneer de bewoners kunnen terugkeren naar hun huis.