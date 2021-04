Brand op olietanker voor Syrische kust, mogelijk na droneaanval

Het Syrische ministerie van Olie zegt dat brandweerlieden een brand op een olietanker op de Middellandse Zee hebben geblust. De brand zou zijn ontstaan na een droneaanval, afkomstig uit Libanese wateren.

De tanker lag of voer op dat moment dicht in de buurt van de Syrisch stad Baniyas, waar een olieraffinaderij is. Of er aan boord van de tanker slachtoffers zijn, is onduidelijk.

Iran en Israël

De tanker komt mogelijk uit Iran. Dat zeggen een Iraans tv-station en een Syrische mensenrechtengroep in Londen. Een Iraanse persbureau ontkent dat het om een Iraanse tanker gaat.

The Jerusalem Post haalt een pro-Syrisch tv-station aan dat zegt dat Israël de tanker heeft aangevallen.

Israël en Iran lijken op zee een geheime oorlog te voeren. The New York Times hoorde begin deze maand van een Amerikaanse bron dat Israël een Iraans schip in de Rode Zee had beschadigd. Het zou een vergelding zijn voor recente aanvallen op Israëlische schepen, vermoedelijk uitgevoerd door Iran.