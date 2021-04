Goede kans op droge Koningsdag, maar matig terrasweer op 28 april

Echt warm wil het de laatste weken maar niet worden. Gaan we een frisse Koningsdag tegemoet? Of wordt het toch een feestdag met een zomers tintje, zoals vorig jaar, toen de temperatuur in De Bilt de 20 graden aantikte?

De verwachtingen zijn dat er maar weinig verandert tussen nu en dinsdag (Koningsdag). De wind komt meer uit het oosten, waardoor het iets kan opwarmen in ons land. Hard waaien zal het trouwens niet: de wind is zwak tot matig. De temperatuur ligt naar verwachting tussen 12 en 15 graden. Op de Wadden is het iets koeler.

Belangrijk voor iedereen die bij huis tweedehands spullen verkoopt, of voor wie een lokale kleedjesroute loopt: het blijft droog. Het wordt zelfs behoorlijk zonnig. "De zonkracht is verraderlijk", zegt weervrouw Willemijn Hoebert. "Omdat het niet zo warm is en het een beetje waait merk je niet gauw dat je verbrandt." Wie veel buiten zal zijn, doet er goed aan om zich in te smeren.

Vroege vogels moeten daarnaast rekening houden met lage temperaturen in de ochtend. "We komen uit een koude nacht, dus dat merk je 's ochtends nog wel even."

Terrasweer

Een dag later begint het weerbeeld langzaam te veranderen. Op 28 april, de dag dat de terrassen voor het eerst weer open mogen, is het minder zonnig en waait het harder.

Het wordt die dag waarschijnlijk niet warmer dan 14 graden. Droog blijft het naar verwachting wel, behalve in het zuidoosten. Daar neemt aan het eind van de middag de kans op buien toe. Nog niet het ideale terrasweer dus.

Het vervolg van de week - voor veel scholieren al meivakantie - verloopt wisselvalliger, met vooral op donderdag en vrijdag een flinke kans op regen. Volgend weekend wordt het misschien iets warmer, de wind waait dan uit een andere richting. "Maar dat is allemaal nog erg onzeker", aldus Hoebert.