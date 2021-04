Asean-landen eisen van junta Myanmar einde aan geweld

Leiders van de Zuidoost-Aziatische Asean-landen zeggen dat ze op een top in Jakarta afspraken hebben gemaakt met de militaire leider van Myanmar, generaal Min Aung Hlaing. Die afspraken moeten een eind maken aan de politieke crisis daar. Een belangrijke eis is dat er een eind komt aan het geweld tegen demonstranten tegen de junta.

Of de generaal de afspraken onderschrijft is onduidelijk. "Hij luisterde naar ons en zei dat hij de punten in overweging neemt", zei de premier van Singapore, Lee Hsien Loong. "Zeggen dat je een eind maakt aan het geweld en politieke tegenstanders vrijlaat, is één. Dat ook doen is wat anders."

Het akkoord bevat volgens het Asean-voorzitterschap nog vier punten: de start van een dialoog met alle partijen, bemiddeling door de Asean-landen, een bezoek van Asean-gezanten aan Myanmar en de toelating van humanitaire hulp.

"Dit is boven verwachting", zei premier Muhyiddin Yassin van Maleisië. "Min Aung Hlaing keerde zich niet tegen de punten die ik en mijn collega's naar voren brachten."

Bemoedigend

Leden van de afgezette burgerregering van Myanmar hebben met vertegenwoordigers van etnische minderheden een schaduwregering opgericht, de regering van nationale eenheid.

Een woordvoerder van deze regering noemt de berichten uit Jakarta "bemoedigend". "We hopen dat de besluiten snel in daden worden omgezet, dat de democratie wordt hersteld en ons volk weer vrij zal zijn."

Het leger greep op 1 februari de macht. Bij demonstraties tegen de militaire machthebbers zouden meer dan 700 mensen zijn omgekomen.