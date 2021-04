Huisartsen verbaasd over uitspraken RIVM: 'AstraZeneca nu juist belangrijk'

Huisartsen zijn verbaasd over uitspraken van RIVM-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden over het AstraZeneca-vaccin. In een interview dat vandaag in het AD staat, stelt hij dat het AstraZeneca-vaccin binnenkort waarschijnlijk niet meer nodig zal zijn voor de vaccinatiestrategie. Halverwege mei verwacht het RIVM dat er voldoende doses van andere vaccins beschikbaar zijn, zoals bijvoorbeeld dat van BioNTech/Pfizer.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is daarover ontstemd. Volgens de LHV is het AstraZeneca-vaccin de komende periode "juist erg belangrijk". In een reactie schrijft de vakvereniging: "Wat ons betreft is het duidelijk: als de keuze is tussen AstraZeneca nu of mogelijk een ander vaccin op een later moment, dan moet de keuze absoluut voor AstraZeneca nu zijn."

Volgens de LHV heeft het interview met Van Delden tot "verontwaardiging en onrust" geleid onder huisartsen, die het AstraZeneca-vaccin toedienen. "Door de beleidswijzigingen rondom dit vaccin kost het huisartsen al meer moeite dan daarvoor om een goede vaccinatie-opkomst te krijgen. Dit helpt daar absoluut niet in". De LHV pleit dan ook voor heldere voorlichting over AstraZeneca.

RIVM betreurt ontstane onrust

Naar aanleiding van de verklaring van de LHV zegt het RIVM de ontstane onrust onder huisartsen te betreuren. "Het is niet de bedoeling om hen ongerust te maken. We hebben elkaar namelijk heel hard nodig", aldus een woordvoerder van het RIVM tegen de NOS.

Het RIVM wijst er daarnaast op dat AstraZeneca voor de huidige fase in het vaccinatieschema wel degelijk belangrijk is. "Veel mensen moeten hun tweede prik nog krijgen en we gaan het gewoon gebruiken." Het RIVM raadt - net als de LHV - mensen van 60 tot 64 jaar dan ook niet aan te wachten tot de andere vaccins breder beschikbaar komen.