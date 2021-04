Opnieuw te veel gevist in beschermde natuurgebieden

Garnalenvissers hebben opnieuw te veel gevist in twee beschermde natuurgebieden. Dat schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer. De fout ligt niet bij de vissers zelf, maar bij de overheid die de vissers niet op tijd waarschuwde dat ze al aan hun urenlimiet zaten.

Begin vorig jaar meldde de NOS dat er de afgelopen jaren veel te veel op garnalen werd gevist in de Waddenzee en in de kustzone van de Noordzee. Garnalenvissers hebben een maximaal aantal uren in die gebieden om de natuur te beschermen, maar dat werd ruimschoots overtreden. Minister Schouten beloofde toen dat er beter zou worden gecontroleerd.

Verkeerde berekening

De vissersverenigingen stelden dat de overschrijdingen voortkwamen uit een verkeerde berekening van het ministerie. Ze kregen daarin gelijk en het maximum aantal uren werd bijna verdubbeld. Maar ook aan dat nieuwe urenmaximum hebben de garnalenvissers niet voldoende.

In de Oosterschelde werd het afgelopen jaar bijna drie keer zo veel gevist als toegestaan. In de Vlakte van de Raan, voor de Zeeuwse kust, was dat ruim 30 procent meer dan is toegestaan. In de andere vijf beschermde natuurgebieden voor de Nederlandse kust werd de urennorm niet overschreden. Ook in die gebieden werd vaak meer gevist dan de afgelopen jaren, maar doordat het maximaal aantal uren omhoog ging werden de normen niet overschreden.

Data te laat ingeleverd

Dat de vissers niet op tijd werden gewaarschuwd is volgens Schouten te wijten aan data die te laat werden aangeleverd bij Wageningen Marine Research. Dat instituut is verantwoordelijk voor de berekening van de visuren, maar is voor de data afhankelijk van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en voedsel- en warenautoriteit NVWA.

Schouten belooft de Kamer opnieuw beterschap: volgend jaar zouden de vissers wel op tijd moeten worden gewaarschuwd.