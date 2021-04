Horeca Maarssen hoeft boetes 'WijnSpijs-wandeling' niet te betalen

De vier restauranthouders in Maarssen die vorige week de coronamaatregelen overtraden, hoeven een boete van 4000 euro per restaurant niet te betalen. Het blijft bij een waarschuwing, meldt RTV Utrecht.

De boetes werden vorig weekeinde uitgedeeld bij de zogenoemde WijnSpijs-route, die juist was bedoeld om de horeca in het dorp te ondersteunen.

Zo'n honderd wandelaars liepen van terras naar terras en bestelden daar een hapje en een drankje. Boa's grepen in toen een aantal wandelaars op een gesloten terras plaatsnam.

"Laat ik beginnen te zeggen dat ik het heel jammer vind dat we juist tegen ondernemers, die hard hun best doen om er binnen de begrenzingen wat van te maken, handhavend moeten optreden", zei burgemeester Ap Reinders maandag bij RTV Utrecht.

"Maar we hebben in onze gemeente gezien dat de coronamaatregelen niet in acht werden genomen. Dan moet u echt denken aan het openstellen van terrassen en het consumeren van eten en drinken, terwijl dat niet is toegestaan."

Sprakeloos dat het gebeurt

"De horecaondernemers stuurden de mensen inderdaad niet weg", reageerde initiatiefnemer van de actie Sheila Landzaat, die zelf ook met de wandeling meedeed. "Maar je bent gewoon sprakeloos dat het gebeurt. We hebben het niet over een evenement, je hebt het over honderd man die in een tijdbestek van acht uur een afstand van zeven kilometer lopen."

Wat de gemeente heeft bewogen om de boetes kwijt te schelden is onduidelijk. "Er zijn wel overtredingen geconstateerd, maar er is een verschil in boetes aanzeggen en boetes opleggen", aldus een woordvoerster in het AD. Er is volgens haar dan ook geen sprake van het intrekken van boetes.