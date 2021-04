Literatuurprijs Gouden Ganzenveer naar auteur en criticus Margot Dijkgraaf

De Gouden Ganzenveer gaat dit jaar naar literatuurcriticus en auteur Margot Dijkgraaf. Ze krijgt de prijs vanwege haar rol als "sensibele en erudiete ambassadeur van de letteren." Ook wordt ze geprezen voor het onder de aandacht brengen van Nederlandstalige auteurs in Frankrijk en in andere Europese landen.

Dijkgraaf schrijft ook veel over Franstalige literatuur, onder meer in NRC. In Frankrijk heeft ze om die reden verschillende onderscheidingen gekregen.

Oud-minister en voorzitter van de Academie De Gouden Ganzenveer Bussemaker maakte de winnaar bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. De prijsuitreiking is op 20 september in Amsterdam.

De Gouden Ganzenveer is een jaarlijkse prijs. Met de onderscheiding wil de Academie het geschreven en gedrukte woord in het Nederlandse taalgebied onder de aandacht brengen.

Vorig jaar won schrijver Abdelkader Benali. Daarvoor ging De Gouden Ganzenveer naar onder anderen Arnon Grunberg, Joost Zwagerman, Joke van Leeuwen en Geert Mak.