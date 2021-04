Grote natuurbrand in Vlaanderen na legeroefening

In het Vlaamse Brecht woedt sinds gisteren een grote natuurbrand die is ontstaan na een schietoefening van het leger. Volgens laatste berichten zou er zo'n 1000 hectare grond zijn verwoest. De brand is nog niet onder controle.

Uit voorzorg zijn gisteren 400 bewoners en een camping geëvacueerd. Zij moesten de nacht elders doorbrengen. Voorlopig is het voor hen niet veilig om terug te keren, zegt burgemeester Sven Deckers tegen de VRT.

De zwarte rook is in de wijde omgeving te zien, tot aan Antwerpen toe, dat 30 kilometer verderop ligt. Brandweerkorpsen door heel Vlaanderen zijn bijgesprongen om de brand te blussen.

Nederlandse hulp

Omdat het Belgische leger zelf geen blushelikopters heeft, helpt het Nederlandse leger sinds gisteren met twee Chinook-helikopters die vanuit de lucht de brand proberen te blussen, meldt de VRT.

Er is veel kritiek op het Belgische leger dat in het natuurgebied een oefening hield. Normaal staat er in het oefenterrein een brandweerwagen van het leger paraat, maar gisteren was die in onderhoud. Daardoor kon het vuur snel om zich heen grijpen.

Een anonieme bron dicht bij de legerleiding spreekt van een onfortuinlijke omstandigheid. "Die wagen had voor de eerste snelle interventie kunnen zorgen."

Maar zelfs als die wagen daar had gestaan, was er niemand die daarmee aan de slag kon. De enige twee personeelsleden die bevoegd waren om met de bluswagen te werken zijn al zeker vijf jaar met pensioen, schrijft de VRT.