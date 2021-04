Wekdienst 24/4: Windmolenprotest in Amsterdam • Gesprek over situatie Myanmar

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De actiegroep Windalarm protesteert vandaag tegen mega-windturbines in het IJmeer in Amsterdam, met een botenparade. Er worden zo'n 50 boten verwacht. Ook volkstuinparken demonstreren.

De Associatie van Zuidoost-Aziatische landen ASEAN praat over de situatie in Myanmar. De ASEAN heeft de generaal uitgenodigd die op 1 februari een staatsgreep pleegde in het land. Sinds de coup zijn honderden doden gevallen bij demonstraties tegen het leger.

In de Eredivisie speelt PSV thuis tegen FC Groningen. Als PSV punten verliest, kan koploper Ajax morgen tegen AZ kampioen worden.

Wat heb je gemist?

Nederlandse Tweede Kamerleden die dachten dat ze deze week via Zoom spraken met een medewerker van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, zijn bedrogen. De man die ze woensdag spraken was een deepfake-imitatie van de stafchef van de Russische oppositieleider Leonid Volkov, bevestigt de Tweede Kamer na berichtgeving van de Volkskrant.

De vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken is verontwaardigd over het bedrog. De leden willen nu alsnog een gesprek met de echte Volkov. Het is niet duidelijk wie er achter het bedrog zit, maar experts zeggen in de krant dat er lang aan gewerkt is, "misschien wel door statelijke actoren".

Deepfake-technologie maakt het mogelijk een gezicht in een video te vervangen voor een ander gezicht. Op die manier kun je iemand van alles laten zeggen wat diegene in werkelijkheid helemaal niet gezegd heeft.

Ander nieuws uit de nacht:

'Uitzetten illegale migranten met hulp herkomstland mislukt vaak': Soms kan het land van herkomst de nationaliteit niet vaststellen, het herkomstland reageert niet, of de migrant is naar een onbekende verblijfplaats vertrokken.

Dag na belofte over tegengaan ontbossing bezuinigt Bolsonaro kwart op milieubudget: Het ministerie van Milieu en overheidsinstellingen moeten het dit jaar stellen met een budget dat een kwart kleiner is, blijkt uit cijfers die Bolsonaro's regering vrijdag heeft bekendgemaakt.

En dan nog even dit:

Je hebt sportcommentatoren en sporters. Maar honkbalcommentator Geoff Haxton laat zien dat hij ook best een aardig balletje kan vangen. Tijdens de collegewedstrijd tussen Texas Tech en West Virginia aarzelt hij niet als de bal recht op hem afkomt.