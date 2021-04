Ook in VS positief advies Janssen-vaccin, inentingen kunnen worden hervat

Een adviespanel van het CDC, de Amerikaanse tegenhanger van het RIVM, heeft aanbevolen het gebruik van het Janssen-vaccin te hervatten. Volgens de gezondheidsautoriteiten wegen de voordelen van het middel op tegen de zeer zeldzame bijwerkingen. Zeer waarschijnlijk neemt de Amerikaanse overheid het advies over.

"De kans op zulke bijwerkingen is extreem klein. Kleiner dan veel van de risico's die we elke dag nemen", zegt panellid en gezondheidswetenschapper Berth Bell.

Het gebruik van het vaccin in de VS werd vorige week opgeschort nadat zes mensen na inenting te maken kregen met bloedstolsels in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes. In totaal hebben zo'n zeven miljoen Amerikanen het Janssen-vaccin ontvangen. De VS heeft zo'n 10 miljoen doses van het vaccin, dat deels in Leiden werd ontwikkeld, op voorraad.

In totaal zijn er bij het CDC vijftien meldingen binnengekomen van ongewone bloedstolsels bij mensen die het Janssen-vaccin hadden gekregen. Drie van hen zijn overleden. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen tussen de 18 en 49 jaar.

11,3 miljoen doses voor Nederland

De farmaceut besloot als gevolg van de prikpauze in de VS de levering van vaccins aan Europese landen op te schorten. In verschillende Europese landen, waaronder Nederland, werden de Janssen-vaccins die al wel geleverd waren enige tijd niet gebruikt vanwege de meldingen over ernstige trombose.

Het Europees Medicijnagentschap (EMA) maakte afgelopen week bekend dat het middel veilig genoeg te achten. Nederland besloot daarna om de vaccinaties met het Janssen-vaccin op te starten. Woensdag werd de eerste prik met het middel gezet.

Het vaccin van Janssen, het vierde coronavaccin dat het EMA goedkeurde, heeft als voordeel dat er maar één prik van nodig is. Het speelt een belangrijke rol in de Nederlandse vaccinatiestrategie. In totaal heeft Nederland 11,3 miljoen doses van het Janssen-vaccin besteld. Daarvan liggen er 80.000 op de plank. Volgende week worden naar planning nog eens 136.800 doses geleverd.

Eerder werd al een soortgelijk verband aangetroffen tussen de zeldzame stollingsproblemen en het vaccin van AstraZeneca. Vanwege die bijwerking worden alleen zestigplussers in Nederland nog met AstraZeneca gevaccineerd.