'Epstein-helper' Maxwell verklaart zich onschuldig aan vrouwenhandel

De Britse vertrouweling van multimiljonair Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, is voor het eerst sinds haar arrestatie in juli vorig jaar in de rechtszaal verschenen. Ze wordt ervan verdacht dat ze voor Epstein jonge meisjes heeft geronseld die seks met hem hadden.

Bij haar voorgeleiding zei ze onschuldig te zijn aan acht federale aanklachten van vrouwenhandel, die vorige maand werden uitgebracht. Eerder had ze al laten weten zichzelf onschuldig te achten aan een reeks andere aanklachten, wegens onder meer meineed.

De 59-jarige Maxwell wordt er in de nieuwe aanklachten onder meer van beschuldigd dat ze een meisje ertoe heeft aangezet om Epstein naakt te masseren en seks met hem te hebben. Dat begon in 2001 toen het meisje 14 was en zou jarenlang zijn doorgegaan. Het meisje zou op haar beurt weer andere meisjes hebben aangezet tot vergelijkbare handelingen.

Geen borgtocht

Maxwell werd negen maanden geleden aangehouden in een huis in New Hampshire, sindsdien zit ze in een gevangenis in New York. Haar advocaten hebben drie keer geprobeerd haar op borgtocht vrij te krijgen, maar dat is drie keer geweigerd. Volgens de rechter is het gevaar dat ze op de vlucht slaat te groot.

Epstein pleegde in augustus 2019 zelfmoord na zijn arrestatie op verdenking van misbruik van minderjarige meisjes.