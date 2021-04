Onderzoekers in nog niet gepubliceerde studie: malariavaccin 77 procent effectief

Een kandidaat-vaccin voor malaria, ontwikkeld door wetenschappers van de Universiteit van Oxford, is voor 77 procent effectief. Dat stellen de onderzoekers in een nog niet door vakgenoten beoordeelde studie.

450 kinderen tussen de 5 en 17 maanden oud uit Burkina Faso deden daaraan mee. Zij werden verdeeld in drie groepen. Twee kregen het vaccin met een verschillende dosis van een hulpstof, de controlegroep kreeg een rabiësvaccin.

Bij de groep met de hogere dosis hulpstof bleek het vaccin voor 77 procent effectief, bij de groep met de lagere dosis 71 procent. De onderzoekers zeggen dat dit de eerste resultaten zijn die voldoen aan het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie voor ten minste 75 procent effectiviteit. De onderzoekers willen de resultaten publiceren in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet.

Verder duurt het nog even voor er meer duidelijk is: de onderzoekers zijn nu in vier Afrikaanse landen bezig met het werven van 4800 kinderen tussen de vijf maanden en drie jaar voor hun zogeheten fase-3 studie, de laatste fase die nodig is voordat het vaccin op de markt kan verschijnen.

Het Indiase Serum Institute is van plan om de komende jaren jaarlijks 200 miljoen doses te gaan produceren, meldt de universiteit.