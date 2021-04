Drie bekenden moordenaar Franse politieagente aangehouden

Drie personen zijn in hechtenis genomen nadat een man vanmiddag in de Franse plaats Rambouillet een politieagente had doodgestoken. Ze komen uit de omgeving van de dader, meldt een bron rond het onderzoek aan persbureau AFP.

De dader is een Tunesiër van 36 jaar, Jamel G. Hij kwam in 2009 naar Frankrijk en kreeg in 2019 een verblijfsvergunning. Hij was geen bekende van de politie of veiligheidsdiensten. Bij de aanslag schoot de politie hem dood.

Huiszoeking

In 2015 was G. in Rambouillet komen wonen, op zo'n 50 kilometer ten zuidwesten van Parijs. Zijn huis is doorzocht.

Eerder op de avond werd ook een huiszoeking gedaan ten zuidoosten van Parijs, waar G. in 2009 aankwam, melden Franse media.

De nationale politie is in rouw vanwege de moord op hun collega Stéphanie, meldt de dienst op Twitter. "We delen het immense verdriet van haar familie en collega's."