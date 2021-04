Inschattingsfout van Zwolse huisarts; tientallen coronaprikken in prullenbak

Een foto van zijn prullenbak die een huisarts uit Zwolle gisteren plaatste op Twitter heeft tot flink wat reuring geleid. Op de foto is te zien dat de arts tientallen vaccins van AstraZeneca moest weggooien omdat er te weinig mensen kwamen opdagen voor een prik. "Er zijn twee dingen misgegaan", blikt huisarts Marco Blanker een dag later terug bij RTV Oost.

"De opkomst was lager dan verwacht én we hadden te veel vaccins voorbereid. Ruim 250 mensen hadden we uitgenodigd, al wisten we wel dat die niet allemaal zouden komen. We hadden ingeschat dat de helft zou komen." Maar het werden er nog veel minder. Slechts 73 patiënten kwamen opdagen. Aangezien hij de spuiten al had voorbereid en die dan binnen een paar uur gebruikt moeten worden, zat er niets anders op dat ze weg te gooien.

Zijn bericht op Twitter deed het stof tot in de Tweede Kamer opwaaien. D66-Kamerlid Paternotte stelde er vragen over aan demissionair minister De Jonge. Dat Blanker de tientallen vaccins had moeten weggooien, was waarschijnlijk aan hemzelf te wijten, oordeelde de minister. "Dan heb je er veel te veel opgetrokken." Uit een vaccinflacon kunnen elf AstraZenaca-prikken worden gehaald, "dus aan het einde van de dag zou je er maximaal tien over moeten hebben".

De Jonge noemde het weggooien van vaccins doodzonde en wees erop dat "we voorzichtig om moeten gaan met AstraZeneca", omdat de leveringen van deze leverancier elke week verschillen en tegenvallen.