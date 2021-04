'Crisis bij Landelijke Eenheid na dood politie-infiltrant'

De dood van een politie-infiltrant hield mogelijk verband met zijn werk voor de afdeling Werken Onder Dekmantel (WOD) van de Landelijke Eenheid. Volgens bronnen van De Telegraaf heeft de undercoveragent zelfmoord gepleegd en is dat intern bevestigd door de leiding.

Volgens het AD woedt er een vertrouwenscrisis in het geheime team WOD. Er heerst groot wantrouwen tegen de leiding en er is sprake van manipulatie en een afrekencultuur, zeggen undercoveragenten tegen de krant.

De nationale politie bevestigt in de krant alleen dat er een 'collega van afgeschermde operaties' is overleden. Er is een intern onderzoek gaande naar de achtergrond van zijn dood. Het AD schrijft dat de man jarenlang undercover had gewerkt en nu een andere functie zou krijgen. Dat zou aanvankelijk op dezelfde geheime afdeling zijn, maar die belofte zou zijn ingetrokken.

Misstanden bij informatie-afdeling

De Landelijke Eenheid van de politie, waar het geheime WOD-team onder valt, ligt al een tijd onder vuur. In januari kwam de Inspectie Justitie en Veiligheid met een vernietigend rapport over de Dienst Landelijke Informatieorganisatie.

"Door de ongestuurde aanpak ontstonden spanningen met nationale en internationale partners en operationele risico's", staat in dat rapport. Het vertrouwen in het buitenland in de Nederlandse politie is daardoor afgenomen.

Vanochtend meldde het radioprogramma Argos dat de inmiddels vertrokken chef van de Dienst Landelijke Informatieorganisatie bij verre dienstreizen vaak onnodig businessclass vloog. Uit documenten die Argos via een Wob-verzoek had opgevraagd bleek dat de politiechef in ruim 2,5 jaar tijd 35 keer naar het buitenland vloog. Dat gebeurde voor een groot deel met duurdere businessclasstickets, terwijl economy de norm is.