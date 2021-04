Nieuwe aanhouding voor bedreigen Lale Gül: jongen van 15 uit Vlaanderen

De Belgische politie heeft een jongen van 15 opgepakt voor het online bedreigen van de Nederlandse schrijfster Lale Gül. Sinds het uitkomen van haar boek Ik ga leven over het streng-islamitische milieu waarin ze is opgegroeid wordt de auteur, die van Turkse afkomst is, bedreigd.

De recherche deed samen met digitaal specialisten onderzoek. Dat leidde ertoe dat een verdachte in België in beeld kwam. Na een rechtshulpverzoek aan de Belgische justitie is de verdachte vandaag aangehouden en gehoord. Hij heeft de bedreiging van Lale Gül toegegeven, zegt de politie.

Vanwege de jonge leeftijd van de verdachte wil de politie niet meer kwijt dan dat de arrestatie in Vlaanderen was. Gül is op de hoogte gesteld van de aanhouding. Begin deze maand werd er ook al een verdachte van bedreiging van Gül opgepakt. Toen ging het om een 19-jarige man uit Noord-Brabant.