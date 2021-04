Kaapstad ruimt nog puin na verwoestende vlammenzee op de Tafelberg

Hammer is lid van een enthousiaste molenclub, vrienden van de Mostert's Mill, die de afgelopen decennia hard hebben gewerkt om de molen te restaureren. De molen is gebouwd in 1796 door nazaten van de eerste Nederlanders die zich in de Kaap vestigde, nadat Jan van Riebeeck er in 1652 een verversingspost had opricht voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Het was een privémolen van nog geen zeven meter hoog.

"Nederlandse toeristen die hier komen, lachen soms om ons kleine molentje", zegt Hammer, die nog iedere maand meel maakte voor bezoekers. Hammer is vastberaden om de wieken van de historische molen weer te laten draaien en hij krijgt steun uit Nederland.

Molenaar Sven Verbeek uit Veen in Noord-Brabant heeft al jaren contact met de Zuid-Afrikaanse molenclub. "Dit is een unieke molen", zegt hij. "De romp is echt van een Afrikaanse bouwstijl, maar ze gebruikten Nederlandse techniek." Hij is nu een crowdfundingcampagne begonnen voor de restauratie. "Ik probeerde me te verplaatsen mijn Zuid-Afrikaanse collega en kan me niet voorstellen hoe het moet voelen als je molen afbrandt."